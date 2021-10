Montabaur/Neuwied

Wochenendbericht der Autobahnpolizei Montabaur: 2 Trunkenheitsfahrten unter Alkohol und Drogen und einmal ohne Führerschein

Am Freitag Nachmittag wurde der Polizeiautobahnstation Montabaur gegen 16:35 Uhr ein in Schlangenlinien geführter Sprinter gemeldet, der auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs war.