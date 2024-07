Plus Hunsrück

Oldtimer für den guten Zweck im Hunsrück unterwegs – Start ist am Samstag in Kastellaun

i Gisela und Erwin Lohr organisieren die Hunsrück Classics. Die beiden sind selbst leidenschaftliche Oldtimerfans und hoffen auch in diesem Jahr auf ein gutes Spendenergebnis. Foto: Sina Ternis/Archiv

Bereits zum 17. Mal finden die Hunsrück Classics, eine Oldtimerfahrt mit anschließendem Treffen, am Samstag, 27. Juli, statt. Dann gehen die Fahrer wieder für die gute Sache an den Start. Um 9 Uhr treffen die Teilnehmer auf dem Gelände der Firma Scherer in Kastellaun ein.