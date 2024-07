Stiftung der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück unterstützt Kitas: 1100 Nistkästen übergeben

Die Sparkassenstiftung der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück unterstützt seit vielen Jahren unterschiedliche Projekte für Kinder und Jugendliche. In diesem Jahr gehen wiederholt Nistkästen an Vorschulkinder.

Mitarbeiter der Rhein-Mosel-Werkstätten in Kastellaun und von Bethesda aus Boppard kamen zur Übergabe der von ihnen gebauten Nistkästen in die Kita Regenbogen nach Kastellaun. Mit dabei war auch KSK-Vorstand Jörg Kappes (links). Foto: Werner Dupuis

Aufgrund der positiven Resonanz der vergangenen beiden Jahre hat sich die Sparkassenstiftung dazu entschlossen, auch 2024 allen Vorschulkindern einen Nistkasten zu schenken. Erneut haben sich im gesamten Kreis 54 Kindergärten an der Aktion beteiligt. Über die Rhein-Mosel-Werkstatt sowie über die Stiftung Bethesda wurden insgesamt 1100 vorgefertigte Bausätze für Nistkästen inklusive Bauanleitung produziert und anschließend konfektioniert. Die Auslieferung an die Kindergärten übernahmen – genau wie schon in den Vorjahren – Mitarbeiter, die selbst Kinder oder Enkel im Kindergarten haben. Die Sparkassenstiftung hat für dieses Projekt 25.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Ans Thema Nachhaltigkeit heranführen

Gemeinsam mit den Erziehern können die Vorschulkinder ihre handwerklichen Fähigkeiten entwickeln. Gleichzeitig werden sie so auch an das Thema Nachhaltigkeit herangeführt – gerade in der heutigen Zeit eine Art Schlüsselkompetenz für die weitere persönliche Entwicklung. Die Nistkästen ermöglichen es den Kindern, das Verhalten der Vögel zu beobachten und zu studieren. Gleichzeitig werden so geeignete Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Vogelarten ergriffen.

„Wir freuen uns, dass wir dieses Projekt mit so vielen Kindergärten in der Region umsetzen können. Dies zeigt, dass Nachhaltigkeit und Regionalität eine wichtige Rolle bei der Sparkasse spielen“, schildert der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Klaus Adams, die Beweggründe der Sparkassenstiftung für dieses Projekt. „Insgesamt sind die Nistkästen ein wertvolles Instrument im Naturschutz und eine Möglichkeit, aktiv zum Umweltschutz beizutragen – und dies bereits im Kindesalter“, ergänzt Vorstandsmitglied Jörg Kappes.

Die Stiftung der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück wurde im Jahr 1983 gegründet. Im Lauf der Jahre konnte so mehr als 2330 Projekten und Initiativen mit insgesamt mehr als 6,3 Millionen Euro geholfen werden. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird die Bedeutung einer solchen Stiftung für die Region und ihre Menschen besonders bewusst. red

