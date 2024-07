Millionenloch bei der Buga 2029: Kosten laufen komplett aus dem Ruder

So soll die Spitze der Hafenmole in Lahnstein zur Bundesgartenschau 2029 nach dem Entwurf des Berliner Büros Geskes.Hack Landschaftsarchitekten aussehen, die den 1. Platz im Ideenwettbewerb gewonnen haben. So soll die Spitze der Hafenmole in Lahnstein zur Bundesgartenschau 2029 nach dem Entwurf des Berliner Büros Geskes.Hack Landschaftsarchitekten aussehen, die den 1. Platz im Ideenwettbewerb gewonnen haben. Wegen des Finanzlochs kommen Planungen für die Buga jedoch wohl noch einmal auf den Prüfstand. Foto: Geskes.Hack Landschaftsarchitekten (Illustration)