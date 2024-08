Bezirksliga Ost

Plus Kreis Neuwied

Vorfreude aufs neue Vereinsheim im Rhein-Wied-Stadion: HSV Neuwied kehrt in sein „Wohnzimmer“ zurück

In der Fußball-Bezirksliga Ost hat der Aufstieger HSV Neuwied am Sonntag zum zweiten Mal in dieser Saison Heimrecht. Zu Gast im Rhein-Wied-Stadion in Neuwied ist ab 15 Uhr die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau. Zur gleichen Zeit gastiert die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis bei der SG Müschenbach/Hachenburg.