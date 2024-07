Plus Hunsrück

Auftritte in Brasilien geplant – Zu Jubiläum der Auswanderung eigens Orchester im Hunsrück gegründet

i Das Orchester probt fleißig für ihre Auftritte in Brasilien. Foto: Lisa Dillig

Bereits an den Jubiläumsfeiern „150 Jahre Hunsrücker Einwanderung nach Brasilien“ im Jahr 1974 nahm ein Blasorchester aus dem Hunsrück teil, mit Auftritten in Südbrasilien. Dieser Tradition folgend wurde nun das Hunsrücker Blasorchester gegründet, um die Feiern zum Jubiläum „200 Jahre Auswanderung nach Brasilien“ in Rio Grande do Sul musikalisch zu begleiten.