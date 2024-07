Plus St. Goar Welterbewein aus dem Frohwingert St. Goar: Lieblicher Riesling vom Weingut Philipps-Mühle trifft Urban Sketchers-Kunst Von Philipp Lauer i Präsentierten den Welterbewein 2024: Landrat Volker Boch (Vorsteher des Zweckverbands, von links), Kristina Neitzert, Franziska Schallop, Mittelrhein-Weinkönigin Julia Lambrich, Rita Lanius-Heck, Josef Philipps, die Künstlerinnen Clara Schuster und Anne Nilges, die Winzer Martin Philipps und Thomas Philipps sowie Nadya König-Lehrmann, Geschäftsführerin des Zweckverbands. Foto: Philipp Lauer Der Welterbewein 2024 ist ein lieblicher Riesling vom Weingut Philipps-Mühle Sankt Goar, das Künstleretikett gestalteten Anne Nilges und Clara Schuster vom Künstlerkollektiv Urban Sketchers Rhein-Main. Den Wein ernteten die Brüder Thomas und Martin Philipps in der Lage Frohwingert oberhalb des Gründelbachtals, in zwei Parzellen, die sie rekultivierten. Lesezeit: 3 Minuten

Der elegante Riesling und die Arbeit der Philipps-Brüder stehen also im besten Sinne für den Erhalt der Kulturlandschaft der Region und darf im kommenden Jahr für das Welterbe Oberes Mittelrheintal werben. Im Frohwingert, mit bester Aussicht auf Burg Rheinfels entstand in einem interessanten Prozess auch eine Serie an Aquarellen, von ...