Stufe Zwölf des Gymnasiums in Simmern bietet eine oscarreife Bühnenshow – Reise führt nach Hollywood

i Zu der oscarreifen Bühnenshow gehörten natürlich auch tänzerische Darbietungen. Foto: Sabine B. Jung

„Welcome to Hollywood, und der Oscar geht … an dich“ – unter diesem Motto feierte die Stufe zwölf des Herzog Johann Gymnasiums Simmern den Backstage-Abend. Nach langen Vorbereitungen öffnete sich der Vorhang der Hunsrückhalle. Die Schüler führten alle Anwesenden durch eine Reise durch Hollywood und all die Dinge, die mit Hollywood in Verbindung gebracht werden.