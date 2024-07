Simmern

Vino in Vertico bei bestem Wetter – Schinderhannesturm in Simmern bunt angestrahlt

i Vino in Vertico bei bestem Wetter in Simmern Foto: Sina Ternis

„Vino in Vertico“ lockte auch dieses Mal wieder viele Weinfreunde bei bestem Wetter an den Schinderhannesturm in Simmern. Diese Gruppe hatte den Abschluss ihrer Fahrradtour dorthin gelegt.