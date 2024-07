An BBS Boppard geht eine Ära zu Ende – Schulleiterin Gabriele Wingender und Stellvertreterin Monika Klee verabschiedet

Bei der Verabschiedung in Boppard erhoben sich die Gäste von ihren Plätzen: Nach 34 Jahren im Schuldienst an der Berufsbildenden Schule Boppard gingen Schulleiterin Gabriele Wingender und ihre Stellvertreterin Monika Klee gemeinsam in den verdienten Ruhestand. Foto: Martin Boettcher