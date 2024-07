Hunsrücker feiern Jubiläum in Südamerika: Auf den Spuren der Auswanderer in Brasilien

Plus Simmern Rhein-Hunsrück-Zeitung

„Zufluchtsort Hunsrück“ in Simmern: Fotografin Jaqueline Felix zeigt sensible Menschenbilder, die anrühren

In der Ausstellung „Zufluchtsort Hunsrück“ im Schloss in Simmern sind Bilder zu sehen, die sensibilisieren und für mehr Verständnis, Toleranz, Nächstenliebe und Menschlichkeit sorgen sollen – in einem von Teilen der Gesellschaft kontrovers diskutierten Themenkomplex um Flucht und Zuwanderung.