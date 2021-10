Plus Rheinland-Pfalz

Wie Rheinland-Pfalz seinen 75. Geburtstag feiern will: Auftakt zum Jubiläumsprogramm ist im November

Es war am 30. August 1946, als der französische General Pierre König ein Land erschuf: Mit einem Federstrich verfügte der General die Gründung von Rheinland-Pfalz. Längst ist aus dem einst zusammengestückelten Gebilde ein Bundesland mit eigenständiger, gemeinsamer Identität geworden. Im kommenden Jahr wird nun der 75. Geburtstag gefeiert, rund um den Verfassungstag am 18. Mai soll mit einem großen Landesfest in Mainz der Geburtstag gebührend begangen werden.