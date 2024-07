Plus Ellern/Brasilien Ellerner Otto Mayer ist vom Brasilienfieber befallen: Seine letzte Gruppenfahrt ist für Oktober geplant Von Sina Ternis i Michael Boos, Bürgermeister der VG Simmern-Rheinböllen (2. von links), und Otto Mayer (3. von links) beim Besuch in Brasilien Foto: Fritz Schellack Im Oktober soll Schluss sein. Das sagt der Ellerner Otto Mayer aktuell noch aus dem Brustton der Überzeugung. Dann hat er seine letzte Gruppenreise nach Brasilien geplant, war insgesamt 15 Mal in der Region rund um Rio Grande do Sul, wohin viele Hunsrücker Familien vor 200 Jahren auf der Suche nach einem besseren Leben ausgewandert sind. Lesezeit: 4 Minuten

Doch Otto Mayer kann noch so sehr die Bücher und Dokumente durchforsten, kann sich noch so intensiv auf die Suche begeben, er muss mit Bedauern feststellen: „Von meinen Vorfahren ist keiner ausgewandert. Ich habe leider keine Verwandtschaft in Brasilien.“ Dabei ist er mehr vom Brasilienvirus infiziert als viele andere, hat ...