Bad Kreuznach

VfL Bad Kreuznach: Das Fernduell um die Meisterschaft gewonnen

i Freuen sich über die Meisterschaft in der B-Klasse: die Männer 30 des VfL Bad Kreuznach mit (von links) Achim Heim mit Töchterchen Lara, Sebastian Busse, Timo Jost, Christian Eckes, Fabian Seidenspinner, Jan Knabbe, Pierre Vachon, Daniel Zimmermann und Philipp Anheuser. Foto: Klaus Castor

Ein Herzschlagfinale lieferten sich die Tennis-Männer 30 des VfL Bad Kreuznach und des TC RW Langenlonsheim. Nach dem 3:3 im direkten Duell ging es in der B-Klasse um jedes Match. In der Endabrechnung hatte der VfL ein Spiel mehr gewonnen und sicherte sich so die Meisterschaft und den direkten Wiederaufstieg in die A-Klasse.