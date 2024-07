Plus Oberwesel

Neue Chefärztin in Tagesklinik für Konservative Orthopädie in Oberwesel – Abschied von Franz-Walter Ferdinand

i Wechselt von Lahnstein nach Ober-wesel: Dr. Sabine Alfter Foto: ANOA

Die Tagesklinik für Konservative Orthopädie in Oberwesel wird ab dem 1. Januar 2025 von der neuen Chefärztin Dr. Sabine Alfter geführt werden. Sie tritt die Nachfolge von Dr. Franz-Walter Ferdinand an, der sich nach langjährigem Engagement in den Ruhestand verabschiedet.