Plus Unkel

Schulhund ist in Unkel im Einsatz: Dana hat ein Näschen für Unruhe und Sorgen

Dana hat ein feines Gespür für Unruhe, Angst und schlechte Stimmung. Der 18 Monate alte Königspudel unterstützt Yvonne Adams-van Beek, wenn sie an der Realschule plus in Unkel im Einsatz ist. Das Tier bringt nicht nur Ruhe in die Klassen, es ist auch ein Türöffner für Gespräche.