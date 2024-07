Verkehrsunfallflucht in Emmelshausen / Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag, den 26.07. auf Samstag, den 27.07.2024, kam es gegen 00:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Emmelshausen auf Höhe der Integrierten Gesamtschule.

In der Nacht von Freitag, den 26.07., auf Samstag, den 27.07.2024, kam es gegen 00:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Emmelshausen auf Höhe der Integrierten Gesamtschule. Ein dunkler Mercedes-Benz Vito kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Grundstücksmauer. Das Fahrzeug blieb vor Ort stehen, die fahrende Person entfernte sich von der Unfallstelle.



Es werden Hinweise zur Fahrerin bzw. zum Fahrer benötigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.



