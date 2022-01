Koblenz/Mainz

Unternehmen aus Koblenz setzt auf Wachstum: LöhrGruppe übernimmt Skoda in Mainz

Nach der Beteiligung der LöhrGruppe an der Georg Rittersbacher Sportwagen GmbH im Februar 2021 hat die LöhrGruppe nun den Skoda-Standort der ABS Mainz Becker + Schneider GmbH & Co. KG mit Wirkung zum 1. März 2022 übernommen. Die Transaktion ergänzt laut Pressemitteilung das bisherige Engagement der LöhrGruppe am Standort Mainz.