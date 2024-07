Plus Bad Breisig

15 Nationen beim 35. Seniorenturnier vertreten: Bad Breisiger Flair lockt Tennisspieler aus aller Welt

Von Marcus Pauly

i Der TC-Vorsitzende Walter Erben (vorn Mitte), Turnierleiter Horst Kelling sowie das Organisationsteam und die Sponsoren freuen sich auf die 35. Auflage des Internationalen Seniorenturniers, das zur zweithöchsten Kategorie gehört und bei dem es um Weltranglistenpunkte geht. Foto: Vollrath

Seit Wochen und Monaten bemüht sich der TC Bad Breisig, alles so gut wie möglich für die 35. Auflage seines Internationalen Seniorentennisturniers zu bereiten, das vom 4. bis 11. August auf der Anlage an der Brunnenstraße stattfindet. Aber in manchen Dingen steckt man einfach nicht drin.