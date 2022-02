Saarburg

Sachbeschädigung und Diebstahl an Kraftfahrzeugen

In der Zeit vom Montag, dem 07.02.2022, 10:00 Uhr, und Donnerstag, dem 10.02.2022, 07:30 Uhr, ist es in Saarburg im Bereich der Pkw-stellplätze am Kruterberg zu Sachbeschädigungen und Diebstahl an zwei Pkw der Marke BMW gekommen.