Plus Simmern

Lachen, kreative Einfälle und viel Absurdität – Theatergruppe des Gymnasiums in Simmern erhält viel Beifall

i Mit „Nathanael“, einer Adaption von E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“, begeisterte die Theater-AG der Oberstufe des HJG Simmern bei mehreren Auftritten ihr Publikum. Foto: Sabine Jung

Leute murmeln, Stühle knarzen, Gläser klirren. Und auf einmal: Stille. Für die aufgeregten Schauspieler, die hinter dem Vorhang warteten, war es endlich so weit. Nach einem ganzen Schuljahr Vorbereitung standen die Vorstellungen der Theater-AG der Oberstufe des Herzog-Johann-Gymnasiums (HJG) an. Darüber berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.