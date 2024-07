Plus Horressen

Christina Lenz feiert Heimsieg beim Mittelwald-Cup – Quereinsteiger Bastian Aller ärgert Mitfavoriten

i Die Besten in der Konkurrenz der Frauen LK 5-25, von links: Christina Lenz (1., TC Mittelwald Montabaur), Madeliene Bangert (2., VfL Holzappel), Kira Hatzmann (3., TC Mittelwald Montabaur), Isabella Guder (4., Herschbacher TC). Foto: Michael Schmidt/TC Mittelwald

49 Teilnehmer haben die vierte Auflage des Leistungsklassen-Tennisturniers um den Mittelwald-Cup in Horressen zu einem Erfolg gemacht. In insgesamt drei Konkurrenzen ging es an vier Turniertagen auf der Anlage des TC Mittelwald Montabaur um Spiel, Satz und Sieg.