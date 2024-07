Plus Simmern

Filmfestspiele stehen in Simmern den Startlöchern – Besucher können sich auf mehr als 40 Filme freuen

Von Thomas Torkler

i Freuen sich auf die sechsten Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern (von links): Stadtbürgermeister Andreas Nikolay, Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck, die Künstlerische Leiterin Sabine Schultz, Programmkurator Janis Kuhnert, Peter Huth, Mitverantwortlicher des Pro-Winzkinos für die Filmauswahl, sowie die Pro-Winzler Klaus Endres, Margit Klein und Wolfgang Stemann. Fotos: Thomas Torkler Foto: Thomas Torkler

Auf mehr als 40 Filme können sich die Besucher der sechsten „Heimat Europa Filmfestspiele“ freuen, die am Freitag, 9. August, auf dem Fruchtmarkt Premiere feiern und mit der Verleihung des Filmpreises „Edgar“ am Samstag, 24. August, in Simmern enden.