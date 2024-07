Plus Vallendar/Mülheim-Kärlich Aufgalopp in Vallendar und Mülheim-Urmitz – Aus Oberliga wird Regionalliga Von Lutz Klattenberg i Neuzugang mit Bundesliga-Erfahrung: Jan Waldgenbach (links) kommt von der MT Melsungen zum HV Vallendar. Foto: Imago/Eibner-Pressefoto Aus der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wird in der Saison 2024/2025 die Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar. Es bleibt weiterhin die vierthöchste Spielklasse, und für den HV Vallendar und HB Mülheim-Urmitz ist es bereits die 14. Saison in Serie auf dieser Ebene. Lesezeit: 2 Minuten

In Sachen Saisonvorbereitung befinden sich beide Vereine am Ende der zweiten Trainingswoche. „Viele Laufeinheiten standen zunächst an. Es ist aber durch Urlaub noch etwas ein Kommen und Gehen“, sagt HB-Trainer Hilmar Bjarnason. „Einen lockeren Aufgalopp“, nennt es Vallendar-Coach Veit Waldgenbach, der den etwas größeren Umbruch zu bewerkstelligen hat. Sechs Neuzugänge, ...