Gefunden, gefeilscht, gekauft: Beller Markt erweist sich erneut als Publikumsmagnet

i Bei einem Glas Moselwein stießen diese Herren auf den Beller Markt an. Auch wenn das Wetter dieses Mal deutlich kühler war als in den vergangenen Jahren, tat das dem Besucherandrang und der Freude keinen Abbruch. Foto: Sina Ternis

Viel bunter Trubel erwartete die Besucher am Mittwoch beim traditionellen Beller Markt. Schon vor der offiziellen Eröffnung um 9 Uhr stauten sich die Autos auf dem Weg zum Marktgelände. Die Händler und Besucher hatten in diesem Jahr Glück: Es wehte nur eine leichte Brise – kein Vergleich zu der brütenden Hitze der vergangenen Jahre. Perfekte Bedingungen also, um durch die Gänge des riesigen Krammarktes zu schlendern und die zahlreichen Stände zu bewundern.