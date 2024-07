Plus Rhein-Hunsrück

Spendenrekord ist eingestellt: Vor-Tour sammelt im Hunsrück, an Nahe und Mosel 701.000 Euro

Sina Ternis Von Andreas Nitsch

i Fallschirmsprungweltmeister Klaus Renz begeisterte mit seinen akrobatischen Einlagen und mit seiner Punktlandung mitten auf dem Sportplatz die vielen Besucher, die zum Empfang der Vor-Tour-Radler nach Rheinböllen gekommen waren. Foto: Sina Ternis

Ein achtjähriges Mädchen sitzt in Simmern unterhalb des Schinderhannesturms auf einem Hometrainerfahrrad und tritt kräftig in die Pedale. Für jeden Kilometer, den die Kleine abreißt, bekommt sie 1 Euro. Das Geld möchte sie der Vor-Tour der Hoffnung spenden, die am Wochenende an der Mosel, an der Nahe und im Hunsrück unterwegs war.