Plus Boppard

Nach der Penne beginnt ein neues Kapitel: Feierlicher Abschied in Boppard für Fritz-Straßmann-Realschüler

i Stolz und in feiner Garderobe präsentieren die Absolventinnen und Absolventen der Fritz-Straßmann-Schule ihre Abschlusszeugnisse. Foto: Fritz-Straßmann-Schule

Für sie beginnt nun ein neues Kapitel: „A New Chapter Begins Now“ lautete das Motto der Entlassschüler und Entlassschülerinnen der neunten und zehnten Klassen, die am vergangenen Freitag ihren Abschluss an der Fritz-Straßmann-Realschule Boppard in der Stadthalle Boppard feierten.