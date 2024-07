Dieblich

Unfall mit überschlagenem Pkw auf der BAB 61, FR Süden, Höhe Dieblich

Von Verkehrsdirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Soeben ging die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der BAB 61, in FR Süden, zwischen der AS Koblenz/Dieblich und der AS Koblenz/Waldesch ein.