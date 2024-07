Plus Boppard

Willkommen und Abschied im Bopparder Stadtrat – Neun neue Mandatsträger begrüßt

i Willkommen und Abschied im Bopparder Stadtrat Foto: Philipp Lauer

Der Stadtrat Boppard hat sich neu konstituiert. In der ersten Stadtratssitzung begrüßte Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier die 32 Mitglieder des Gremiums und verpflichtete sie per Handschlag. „Sie sind nun neue oder bereits erfahrene Stadtratsmitglieder. Die Erwartungen an Sie sind hoch“, betonte der Bürgermeister. „Wir müssen die Gesetze, die andere beschlossen haben, umsetzen. Das ergibt sich aus Paragraf 32 der Gemeindeordnung.“