Plus Oberzissen Oberzissen: Ein Spezialist für starken Schlussspurt – Am Freitag kommt Mendig Von Daniel Fischer Am Freitagabend möchte der formstarke SV Oberzissen den nächsten Schritt zum Klassenerhalt gehen. Zu Gast ist ab 19.30 Uhr die in einer insgesamt schwachen Rückrunde zuletzt wieder erstarkte SG Eintracht Mendig Lesezeit: 1 Minute

Vier ungeschlagene Spiele in Folge, darunter drei Siege und zuletzt ein 2:2-Remis in letzter Minute in Unterzahl beim TuS Mayen, stehen für die gute Oberzissener Verfassung. Dadurch hat sich die Mannschaft von Trainer Julian Hilberath – ähnlich wie im Vorjahr – mit einem beeindruckenden Schlussspurt in eine gute Position für ...