Plus Mudersbach Mudersbach hat keine Ausreden: SG muss beim Liga-Schlusslicht gewinnen Von Moritz Hannappel „Das Spiel müssen wir gewinnen, da gibt es keine Ausreden“, weiß André Stoffel, der Trainer der SG Mudersbach/Brachbach. Die nunmehr bis auf Platz zwölf in der Bezirksliga Westfalen Staffel 5 abgerutschte SG gastiert am Sonntag, 15 Uhr, beim abgeschlagenen Tabellen-Schlusslicht SV Rahrbachtal. „Bei allem Respekt gegenüber dem Gegner, bei dem wir auch im Hinspiel nur einen glücklichen Sieg gelandet haben, gibt es keine Ausreden“, betont Stoffel erneut. Lesezeit: 1 Minute

Am vergangenen Wochenende siegte ein Mudersbacher Konkurrent um den Klassenverbleib, der FC Hilchenbach, bei eben jenem SV Rahrbachtal und katapultierte sich in der Tabelle vorbei am Kiersper SC und an der Stoffel-Elf. Der FCH ist für die SG Mudersbach mit einem Punkt Vorsprung ebenso noch in Reichweite wie auch der ...