Verlegungsdebatte in der Rheinlandliga: FVR lenkt ein – Vereine zeigen sich solidarisch

i Nun werden sich die Wege der Eisbachtaler Sportfreunde (links Devran Erol, rechts Gabriel Jost) und der SG Schneifel (Mitte Simon Reetz) doch dann kreuzen, wenn auch die anderen Rheinlandligisten – vor allem die Konkurrenten im Aufstiegskampf – ihr letztes Saisonspiel absolvieren. Terminiert ist der 34. Spieltag nach einer Videokonferenz am Montagabend nun für Pfingstsamstag (18. Mai). Foto: Andreas Egenolf

Die Verlegungspanne in der Rheinlandliga, die seit Anfang vergangener Woche für teils hitzige Debatten im Gebiet des Fußballverbands Rheinland (FVR) gesorgt hatte, ist behoben. In einer Videokonferenz einigten sich am Montagabend die teilnehmenden Vereine der höchsten Spielklasse des Verbands darauf, die letzten beiden Spieltage der Saison 2023/24 neu zu terminieren.