Die Grafschafter SG (in Weiß) verteidigte gegen die offensivstarke SG Liebshausen mit Mann und Maus, musste aber am Ende nach einer Halbzeit in Unterzahl eine deutliche 0:6-Niederlage hinnehmen. Der direkte Wiederabstieg ist nunmehr endgültig beschlossene Sache. Foto: Vollrath