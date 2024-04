Plus Winzberg

Oberwesel lädt Oberwinter zum Toreschießen ein – Wird Abstieg gegen Liebshausen besiegelt?

Nach dem 0:3 (0:2) gegen den TuS Oberwinter ist der Abstieg der SG Viertäler Oberwesel nach sieben Jahren in der Fußball-Bezirksliga Mitte so gut wie besiegelt: Verliert Oberwesel auch am Sonntag in Mörschbach bei der SG Liebshausen, ist der Gang in die A-Klasse auch rechnerisch nicht mehr abzuwenden.