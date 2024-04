Plus Mülheim-Kärlich

Mülheim-Kärlich ist nicht aufzuhalten – SG 2000 besiegt TuS Kirchberg 4:1

Von Matthias Schlenger

i Erneut nicht aufzuhalten war die SG Mülheim-Kärlich (grüne Hosen) im Heimspiel gegen den TuS Kirchberg. Durch das 4:1 sind die Mülheimer weiter im Rennen um den Titel- und Aufstiegskampf. Foto: Tobias Jenatschek

Im Duell der Oberliga-Absteiger hat die SG 2000 Mülheim-Kärlich durch einen 4:1 (2:0)-Erfolg über TuS Kirchberg im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Rheinlandliga vorgelegt. Der Frust bei Kirchberg hielt sich, da in der Tabelle „jenseits von Gut und Böse“, dabei in Grenzen.