Wissen kann gefühlt alles klarmachen – Legt der VfB in Wirges seine Auswärtsschwäche ab?

„Beide Heimspiele gewinnen, dann wären wir bei 40 Punkten. Danach in Wirges nicht verlieren, dann würde es gut aussehen“, sinnierte Dirk Spornhauer vor zwei Wochen in Bezug auf die Situation des VfB Wissen im Rheinlandliga-Abstiegskampf. Mit den Heimsiegen gegen Wittlich (3:0) und Salmrohr (4:0) ging dieser Plan bereits wunderbar auf – und soll am Sonntag ab 15.30 Uhr im Auswärtsspiel bei der Spvgg EGC Wirges seine Vollendung finden.