TuS Kirchberg: Zeit, an der Bilanz gegen die Oberliga-Mitabsteiger etwas zu ändern

Ein Sieg gegen einen der drei Mitabsteiger aus der Oberliga fehlt den Kirchbergern in dieser Saison noch, bislang gingen fünf von sechs Partien verloren – wie hier daheim beim 2:3 gegen den Ahrweiler BC. Tim Müller (links) wird am Freitagabend beim sechsten Anlauf in Mülheim-Kärlich nicht mithelfen können. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter