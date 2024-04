Plus Nentershausen

Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer beruhigt vor dem Gastspiel in Morbach: Wir können auch Rasen

Von René Weiss

i Thorsten Wörsdörfer Foto: Horst Wengenroth/Archiv

Fußballspiele auf Naturrasen sind inzwischen in der Minderheit. Die Eisbachtaler Sportfreunde haben in dieser Rheinlandliga-Saison sechs von 29 Partien auf diesem Untergrund absolviert: bis Ende September viermal zu Hause und im Oktober zweimal auswärts bei der FSG Ehrang/Pfalzel (1:2-Niederlage) und beim FC Germania Metternich (1:1). Nach sechs Monaten ziehen sich die „Eisbären“-Spieler am Samstag wieder einmal die Rasenschuhe an, wenn sie ab 17 Uhr beim SV Morbach gastieren.