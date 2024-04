Plus Wirges

Wirges stemmt sich gegen den Trend: Im Abstiegskampf hilft der EGC nur ein Sieg gegen „schlagbare“ Wissener

i Voll reinknien müssen sich die Wirgeser um Abwehrchef Marian Kneuper (rechts, hier mit Kirchbergs Florian Daum), wenn sie sich in den verbleibenden fünf Spielen aus der Abstiegszone befreien wollen. Foto: Volker Horz

Der Trend ist nicht ihr Freund, doch diesen Gedanken wollen Trainer Sven Baldus und seine Spieler der Spvgg EGC Wirges gar nicht erst an sich heranlassen. „Wir müssen und wir wollen Punkte holen, mit aller Gewalt“, stellt Baldus nach zuletzt drei Niederlagen in Folge klar, dass sie nichts unversucht lassen, um den Klassenverbleib in der Rheinlandliga noch zu schaffen. Die Chance, wieder in positives Fahrwasser zu kommen, hat Wirges am Sonntag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den VfB Wissen.