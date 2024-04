Plus Andernach

SG 99 zu Gast bei FSG Ehrang: Der Andernacher Spielerkader soll in Zukunft kleiner werden

Von Lutz Klattenberg

Auch mit 41 Punkten ist der Klassenverbleib der SG 99 Andernach in der Fußball-Rheinlandliga noch nicht gesichert. Die Partie am Sonntag (ab 15 Uhr) bei der FSG Ehrang könnte noch mehr Klarheit für eine weitere Andernacher Saison in der höchsten Liga des Verbandes schaffen, vor allem dann, wenn die SG 99 gewinnt.