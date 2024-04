Bisher gute Saison nicht verderben: Nach drei Niederlagen will Malberg gegen Hochwald die Wende schaffen

Wissen. „Beide Heimspiele gewinnen, dann wären wir bei 40 Punkten. Danach in Wirges nicht verlieren, dann würde es gut aussehen“, sinnierte Dirk Spornhauer vor zwei Wochen in Bezug auf die Situation des VfB Wissen im Rheinlandliga-Abstiegskampf. Mit den Heimsiegen gegen Wittlich (3:0) und Salmrohr (4:0) ging dieser Plan bereits wunderbar auf – und soll am Sonntag ab 15.30 Uhr im Auswärtsspiel bei der Spvgg EGC Wirges seine Vollendung finden.

Wobei sich „Vollendung“ hier ausschließlich auf das genannte Vorhaben bezieht und nicht auf die sportliche Sicherstellung des Klassenverbleibs. Den hätten die Wissener auch bei einem Sieg noch nicht endgültig sicher, wenngleich so gut wie. In Anbetracht von mindestens neun, vielleicht sogar zwölf Punkten Vorsprung auf Platz 14, der im schlechtesten Fall den Abstieg bedeuten würde, müsste an den ausstehenden vier Spieltagen aus VfB-Sicht schon einiges schieflaufen. Zumal da ja noch die Sache mit der FSG Ehrang im Raum steht, die einen Rückzug in die Kreisliga in Erwägung zieht und in diesem Fall als erster Absteiger feststünde.

„Mit einem Sieg in Wirges sollten wir durch sein“, glaubt auch Trainer Spornhauer, dessen Mannschaft sich zuletzt trotz personeller Tiefschläge äußerst gefestigt präsentierte, was auf den nächsten Gegner weit weniger zutrifft. Nach deutlichen Niederlagen in Andernach (1:4), gegen Kirchberg (2:5) und zuletzt in Ahrweiler (1:5) haben die Wirgeser die Gelegenheit verpasst, die in den zurückliegenden Wochen ähnlich erfolglosen Konkurrenten Salmrohr und Trier-Tarforst hinter sich zu lassen und damit das rettende Ufer zu erreichen, das immerhin weiter in Reichweite ist.

„Wirges hat nach der Winterpause einen richtig guten Job gemacht“, weiß Spornhauer um den zwischenzeitlichen Aufschwung beim Aufsteiger, der zuletzt jedoch zum Erliegen kam. Das Momentum scheint also klar aufseiten der Wissener zu liegen, wäre da nicht die Auswärtsschwäche des VfB, der seit nunmehr sieben Spielen in der Fremde auf einen Sieg wartet. Der letzte, ein 4:0 in Salmrohr, ist bereits mehr als ein Jahr her.

In der Hinrunde setzten sich die Wissener gegen Wirges durch Tore von Luca Kirschbaum (6.) und Armando Grau (60.) mit 2:0 durch. Dass beide am Sonntag gemeinsam auf dem Platz stehen, ist nach Graus schwerer Unterschenkel-Fraktur ausgeschlossen, vielmehr springt Kirschbaum gerade als dessen Ersatz in der Sturmspitze ein. Nicht zur Verfügung stehen dem VfB die beruflich eingespannten Tom Pirsljin, Colin Remy, Marvin Heuser und Alexander Mildenberger. Fraglich ist zudem der kränkelnde Til Cordes.