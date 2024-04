Plus Müschenbach

Müschenbach spielt Vorteile auf tiefem Rasen aus: Ungefährdetes 2:0 gegen Asbach

Von Felix Koch

Beim dritten Sieg in Folge, erneut ohne Gegentreffer, ließ die SG Müschenbach/Hachenburg nie wirklich Zweifel aufkommen. Ein 2:0 (1:0)-Erfolg stand am Ende gegen den abstiegsgefährdeten TuS Asbach, der den Schwung vom jüngsten 7:0 gegen Wallmenroth nicht auf den Rasenplatz nach Müschenbach zu bringen wusste, um im Kampf um den Klassenverbleib in der Bezirksliga Ost das Polster zu vergrößern.