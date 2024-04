Plus Nentershausen

Eisbachtaler Kaderplanung: Auch der zweite Keeper bleibt – U 19-Sextett rückt auf – Externe Zugänge möglich

i Freut sich auf die Verstärkung aus dem eigenen Nachwuchs: Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer. Foto: Andreas Hergenhahn

Die Saison in der Fußball-Rheinlandliga biegt auf die Zielgerade ein. Womöglich wird erst nach dem finalen 34. Spieltag Klarheit herrschen, in welcher Liga die Eisbachtaler Sportfreunde als aktueller Tabellenzweiter in der kommenden Saison spielen werden. Abseits des Rasens laufen die personellen Planungen bei den Westerwäldern ligaunabhängig allerdings weiter auf Hochtouren, wie der Verein mitteilt.