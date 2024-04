Plus Mayen/Gering

Maifeld will den Primus ärgern – Mayen spielt in Boppard

Von Lutz Klattenberg, Jan Müller

Kann die SG Maifeld-Elztal die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Mitte vielleicht entscheidend beeinflussen? Dazu müsste am Sonntag allerdings ein Sieg bei Spitzenreiter SG Vordereifel Laubach her. Derweil ist für den TuS Mayen nach zwei sieglosen Spielen in Folge der zweite Platz in weite Ferne gerückt. Am Sonntag sind die Eifeler beim SSV Boppard gefordert.