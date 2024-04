Das erste von bisher zehn Bezirksliga-Duellen zwischen Liebshausen (in Rot, mit Raphael Kauer, im Hintergrund Maurice Volkweis, der seine Karriere wohl beenden muss nach einer Knieverletzung) und Oberwesel (von links mit Niklas Hüttner, Lukas Stüber und Iljaz Gubetini) gewann Liebshausen in Mörschbach am 15. Oktober 2017 mit 2:1 durch Tore von Danny Weber und Michael Schmidt bei einem späten Gegentreffer von Gubetini. Nun steht am Sonntag (14.45 Uhr) in Mörschbach das elfte und vorerst letzte Hunsrück-Rhein-Derby zwischen den beiden Klubs an. Bei einer Niederlage ist der Vorletzte Oberwesel auch rechnerisch abgestiegen. Foto: B&P Schmitt