Plus Laubach Vordereifel: Nur Maifeld zählt, sonst nichts – Mey wieder länger dabei? Von Mirko Bernd i Vordereifels Torjäger Lukas Mey (in Rot, 22 Treffer) konnte beim 2:4 im Hit in Lützel bei Anadolu wegen Fußproblemen nur gut 25 Minuten mitwirken, für Sonntag gegen Maifeld-Elztal besteht Hoffnung auf mehr. Foto: Alfons Benz Zurückschauen ist nicht so das Ding von Niklas Wagner. Der Trainer der SG Vordereifel blickt gerne nach vorne. Das tut er auch vor dem Heimspiel des Tabellenführers der Fußball-Bezirksliga Mitte am Sonntag um 15 Uhr gegen die SG Maifeld-Elztal. Allerdings nicht nur, denn das 2:4 im Spitzenspiel bei Anadolu Spor Koblenz wurmt ihn noch. Lesezeit: 2 Minuten

„Es war eine bittere Niederlage“, sagt Wagner, „wir haben nicht das aufs Parkett bekommen, was wir uns vorgestellt hatten. Die Intensität und Schärfe, die wir in den letzten Wochen an den Tag gelegt haben, hat gefehlt.“ Und dann kommt der Blick auf Sonntag: „Das müssen wir jetzt besser machen. So wie ...