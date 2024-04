Plus Wittlich

Schmitt verhindert Schlimmeres – Torwart ist bei 0:4-Niederlage in Wittlich bester Malberger

i „Wir waren wieder gern gesehene Gäste“, sagte Thorsten Gerhardt, nachdem seine Malberger Mannschaft auswärts wiederholt enttäuschte. Foto: Jogi

Es bleibt dabei: Sitzt die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen in dieser Saison lange im Bus, kehrt sie in der Regel ohne Ertrag heim. „Wir waren wieder gern gesehene Gäste, die sehr viel von dem vermissen lassen, was sie sonst daheim zeigen“, klang bei Torsten Gerhardt ein wenig Sarkasmus durch beim Zusammenfassen der 0:4 (0:1)-Niederlage, die seine Mannschaft im Rheinlandliga-Auswärtsspiel beim SV Rot-Weiss Wittlich einstecken musste.