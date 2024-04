Gern erinnern sich der VfB Linz um Yannick Dillmann (vorn) an den November des vergangenen Jahres zurück, als die Mannschaft im Spitzenspiel der Bezirksliga Ost ein 7:0 gegen den TuS Burgschwalbach, der zurzeit auf Rang drei steht, feierte. Läuft es für den Tabellenführer am Samstag im Heimspiel gegen den Zweiten SG Westerburg ähnlich gut, dürften in Linz schon die ersten Meisterschafts-Sektkorken knallen. Foto: Jörg Niebergall