„Old School" und ohne Whatsapp: Trainer-Urgestein Volker Heun springt bei Weitefeld als Feuerwehrmann ein Von René Weiss i Mai 2014: Nach acht Jahren wird Volker Heun (rechts) als Weitefelder Trainer verabschiedet. Für fünf Spiele kehrt der 62-Jährige in den letzten Saisonwochen auf die Bank der Kombinierten zurück. Foto: Jogi Erstens kommt es im Fußball anders, und zweitens als man denkt: Volker Heun hatte eigentlich mit dem Trainer-Dasein abgeschlossen, als er seine Tätigkeit im Sommer beim Rheinlandligisten SG Malberg beendete. Jetzt kehrt er auf die Bank zurück. Lesezeit: 2 Minuten

„Wahrscheinlich bin ich irgendwie verrückt, dass ich doch noch mal einsteige“, sagt der 62-Jährige, der bis zum 25. Mai in fünf Spielen versuchen will, mit der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken den Klassenverbleib in der Bezirksliga Ost zu schaffen. Aktuell liegen die Kombinierten mit 26 Punkten auf Tabellenplatz 14. „Ich weiß, worauf ich ...