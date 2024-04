Plus Hausen

Hotel „Zur Engelsburg“ in Hausen: Im früheren Kuhstall steht Josef Engels seit mehr als 40 Jahren am Herd

i Josef Engels, der Chef des Hotels „Zur Engelsburg“ in Hausen, an seinem Arbeitsplatz. Die Küche war früher mal ein Kuhstall. Fotos: Daniel Dresen Foto: Daniel Dresen

Seit 1982 ist Josef Engels der Chef im Hotel „Zur Engelsburg“ in Hausen. Den früheren Familienbetrieb hat er nach seinen Vorstellungen umgebaut. Bis heute steht er selbst in der Küche. Die RZ hat ihn an seinem Arbeitsplatz besucht.